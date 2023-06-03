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НовостиПолитика3 июня 2023 14:55

Медведев заявил, что Россия ценит помощь Кубы в борьбе с коллективным Западом

Москва ценит дружественную поддержку со стороны Кубы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Медведев заявил, что Москва ценит поддержку Кубы в борьбе с Западом

Медведев заявил, что Москва ценит поддержку Кубы в борьбе с Западом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем Кастро отметил, что Москва ценит поддержку Кубы в борьбе с коллективным Западом.

В секретариате зампредседателя Совбеза сообщили журналистам, что в телефонном разговоре Медведев отметил положительную динамику российско-кубинского диалога.

"Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", - передали журналистам слова Медведева.

В субботу, 3 июня, Раулю Кастро исполнилось 92 года. Медведев по телефону поздравил Кастро с днем рождения и передал от президента России Владимира Путина наилучшие пожелания.

Ранее Дмитрий Медведев говоря об Украине заявил, что Россия сражается с террористами. Он также обратился к уехавшим из России гражданам, отметив, что возврат к "светлому" европейскому прошлому для них невозможен.