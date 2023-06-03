Express: Россия может “отключить” Британию, перерезав подводные кабели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Марк Сидуэлл допустил, что Россия способна “отключить” Великобританию, перерезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с Европейским континентом.

“Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой”, — написал эксперт в статье для издания Express.

По его мнению, Лондону следует сохранять бдительность, поскольку любая потенциальная атака по критической инфраструктуре Британии будет иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Великобритания является извечным врагом России. По мнению чиновника, любое должностное лицо этой страны может рассматриваться в качестве законной цели РФ.

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат выразил обеспокоенность на фоне заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что любое британское должностное лицо может стать законной целью, поскольку Лондон де-факто противостоит Москве.