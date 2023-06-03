Белый дом: Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга. Фото: REUTERS

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга. Данная мера была вынужденной для предотвращения дефолта в стране.

“В субботу 3 июня президент подписал закон… "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года”, — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.

По его словам, объявление дефолта в США могло привести к катастрофе и экономической рецессии, опустошению пенсионных фондов и потере миллионов рабочих мест. При этом достигнутое соглашение, по словам Байдена, ограничит расходы бюджета, защищая при этом важнейшие программы в сфере защиты труда и роста экономики, а также приоритеты и достижения в сфере законодательства.

Напомним, ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка может объявить дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Джо Байдене. Маккарти отмечал, что для избежания дефолта необходимо увеличить предел госдолга, однако в недавней встрече он не смог договориться с Байденом о решении этой проблемы.