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НовостиПолитика3 июня 2023 19:20

Офис Зеленского: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Зеленский посетил много стран Европы за последний месяц именно из-за нехватки оружия
Сергей ЧИКОВ
Офис Зеленского: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

Офис Зеленского: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинская армия до сих пор испытывает нехватку оружия для контрнаступления.

“Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно”, — заявил политик в интервью изданию Times.

Также он отметил, что основной целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было запросить дополнительную военную помощь. По его словам, удары российской армии быстро истощают запасы ракет для систем ПВО.

Напомним, в середине мая Жовква заявлял то же самое. При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби на днях сказал, что США не сомневаются в том, что удовлетворили потребности Киева для начала контрнаступления украинской армии.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.