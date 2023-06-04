Россия оказалась единственной страной в Европе, где в апреле снизились цены на продукты Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия оказалась единственной среди стран Европы, где в апреле текущего года цены на продукты снизились. Дефляция в РФ составила 0,22% в годовом выражении, следует из данных исследования РИА Новости.

Отмечается, что в России дефляция до этого наблюдалась только один раз: в июне 2018 года, тогда этот показатель составил 0,42%.

Согласно расчетам агентства, в большинстве европейских государств инфляция замедлилась, больше всего в Чехии, а также в Боснии и Герцеговине. В этих странах снижение составило 6,2 процентных пункта.

Наименьшая инфляция среди стран Европы в апреле была зафиксирована в Швейцарии. В этом государстве стоимость продуктов выросла на 5,4%. В Белоруссии рост инфляции составил 6,1%, на Кипре – 6,7%, в Албании – 9,6%.

Больше всего цены на продукты по итогам апреля выросли в Венгрии – на 39%, Словакии – 25,4%, Эстонии – 23,4%, Сербии – 23,1%, Украине – 22,2%, Литве – 21,9%, а также Латвии – 20,2%.

Ранее сайт KP.RU писал, что в марте 2023 года в России заметно замедлились темпы роста годовой инфляции. Если в феврале этот показатель составлял 10,99 %, то в марте - 3,51 %. В среднем цены по стране выросли за месяц на 0,37 %. Продовольственные товары подорожали, по сравнению с февральскими ценниками, на 0,14 %, и всего на 0,12 % по сравнению с показателями марта 2022 года.

Ранее о том, что уровень инфляции в России оказался самым низким среди всех стран Европы говорил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он сообщил, что этот показатель на начало мая составил 2,3% в годовом выражении.