Свыше 4 тысяч жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области разместили в ПВР

Глава Белгородской области Гладков призвал жителей находящихся под обстрелами районов покинуть свои дома. Фото: Telegram-канал Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 4 июня, сообщил, что более 4 тысяч жителей населенных пунктов, находящихся под обстрелами, разместили в пунктах временного размещения.

«На сегодня в пунктах временного размещения у нас находится более 4 тысяч человек. Вся необходимая помощь оказывается», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей населенных пунктов, которые находятся под обстрелами в целях безопасности временно покинуть свои дома. По его словам, ночью атаке подверглись Шебекинский округ и Волоконовский район.

«Много повреждений. Информации о пострадавших нет», - уточнил Гладков.

Кроме того, губернатор рассказал, что в воскресенье, 4 июня, дети из приграничных территорий, а также дети мобилизованных будут отправлены в оздоровительный лагерь на море.

Приграничные районы Белгородской области в последнее время находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ночью в воскресенье, 4 июня, ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. При прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждения также получили здания Дома культуры, школы и детского сада.

Напомним, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что эвакуированных жителей Шебекино отправят на проживание в другие районы Белгородской области и регионы России. Глава города подчеркнул, что там им подготовили комфортные места для проживания.