Стала известна причина крушения поездов в Индии

Причиной столкновения поездов в Индии стали изменения в системе блокировки Фото: REUTERS

Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав в воскресенье, 4 июня, назвал причину столкновения поездов в штате Одиша. По его словам, крушение произошло из-за изменения в системе электронной блокировки.

«Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», - цитирует чиновника агентство ANI.

Вайшнав также добавил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению движения поездов.

Напомним, трагедия произошла в районе города Баласор индийского штата Одиша. Пассажирский поезд частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, из-за чего произошло столкновение со скорым поездом «Коромандельский экспресс».

Железнодорожной катастрофы такого масштаба в Индии не было с конца 80 годов прошлого века. По последним данным местных СМИ, число жертв после столкновения пассажирских поездов достигло 294 человек, более 1 тыс. человек пострадали.