Помощник президента Ушаков заявил, что просвета в отношениях России и США пока нет

Помощник президента Ушаков заявил, что просвета в отношениях России и США пока не просматривается. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что просвета в отношениях между Россией и США пока не просматривается, добавив, что состояние дел пока не вызывает особых поводов для оптимизма.

«Пока просвет не просматривается. Вы знаете, состояние дел на российско-американском треке оптимизма особо не вызывает», - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Недавно Ушаков отмечал, что Россия и Соединенные Штаты сохраняют некоторые контакты по дипломатическим каналам, в том числе по визовым вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. По его мнению, то, что США применяли такие инструменты, как поддержка «цветных революций» и госпереворота Киева, в конечном итоге привело к сегодняшнему украинскому кризису. В то же время российский лидер отметил, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения на принципах равноправия.