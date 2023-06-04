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НовостиПолитика4 июня 2023 12:17

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

ВС России уничтожили 37 солдат противника
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Российские военные из группировки «Днепр» пресекли попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, российские войска уничтожили 37 и ранили 23 военнослужащих противника. Кроме того, ВСУ потеряли две лодки и два пикапа.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Вооруженные силы России пресекли попытку украинских войск зайти в село Лобковое Запорожской области.

Незадолго до этого российская группировка войск пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении. Мотострелковые подразделения ВС России при поддержке артиллерии уничтожили два минометных расчета, расчет противотанкового гранатомета и живую силу.