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НовостиПроисшествия4 июня 2023 14:17

Украинские диверсанты зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о заходе украинских диверсантов в село Новая Таволжанка
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские диверсанты зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Украинские диверсанты зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: REUTERS

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Зашли с ДРГ. Идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как отметил Гладков, жители Белгородской области погибают от рук украинских военных каждый день. По словам главы региона, в руках диверсантов находятся несколько пленных из Белгородской области, поэтому он готов провести переговоры с боевиками, позвавших его в Новую Таволжанку.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, округ подвергся усиленным обстрелам. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.