Польские наемники признались в причастности к нападению на Белгородскую область Фото: REUTERS

Представители «Польского добровольческого корпуса» подтвердили, что принимали участие в нападении диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области. Ответ однозначный: конечно да» – говорится в Telegram-канале польских наемников.

Уточняется, что «Польский добровольческий корпус» принимал участие в атаке на Белгородскую область вместе с боевиками «Русского добровольческого корпуса»*.

Тем временем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что наемники «Польского добровольческого корпуса» никак не связаны с регулярной армией республики.

«Польский добровольческий корпус» никоим образом не связан с польскими вооруженными силами. Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в конфликте с Россией, не следует отождествлять с властями Республики Польша», – написал он в Twitter.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, округ подвергся усиленным обстрелам. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область.

*Запрещенная в России террористическая организация