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НовостиПолитика4 июня 2023 16:22

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о переходе Киева в «новую фазу военно-политической истерии»

Российские военные должны быть готовы к отражению воздушных атак и наземных провокаций, предупредил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо Фото: соцсети

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо Фото: соцсети

Власти Украины перешли в «новую фазу военно-политической истерии», считает временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг перешел в новую фазу военно-политической истерии. Он мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Между тем российские военные из группировки «Днепр» пресекли попытки Вооруженных сил Украины форсировать реку Днепр в Херсонской области. Украинская сторона потеряла 37 военнослужащих, и две лодки и два пикапа.

Накануне Сальдо заявил о переброске на Херсонское направление артиллерии ВСУ. По его словам, «артиллерийский парк», выбитый российскими военными, пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом месяце российские войска уничтожили в Херсонской области склады боеприпасов ВСУ.