В Белом доме не считают неизбежными столкновение или холодную войны с Китаем Фото: соцсети

Вашингтон не считает их неизбежными военный конфликт или холодную войну с Китаем, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию. Мы надеемся, что эта работа продолжится, и высокопоставленные представители США будут взаимодействовать с китайскими коллегами. Мы уверены, что нельзя говорить о неизбежности конфликта или холодной войны между США и Китаем», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал противостояние союза России с Китаем главным вызовом для Вашингтона.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин призвал высокопоставленных силовиков приготовиться к «наихудшим сценариям». По его мнению, Китай должен ускорить модернизацию системы национальной безопасности, чтобы сделать ее как можно более эффективной в реальных боевых действиях.