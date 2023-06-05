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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:53

ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по селу в Белгородской области

Глава Шебекинского округа заявил, что ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по селу Новая Таволжанка под Белгородом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по селу в Белгородской области

ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по селу в Белгородской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 70 ракет из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Новая Таволжанка, расположенному в Белгородской области. Об этом заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в понедельник, 5 июня.

«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было … более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», - сказал глава Шебекинского округа в ходе оперативного совещания.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на понедельник, 5 июня, в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. Как он сообщил, предварительной причиной данного возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Позже глава региона также сообщил, что один из мирных жителей пострадал во время ночного обстрела со стороны ВСУ.

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