ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по селу в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 70 ракет из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Новая Таволжанка, расположенному в Белгородской области. Об этом заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в понедельник, 5 июня.

«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было … более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», - сказал глава Шебекинского округа в ходе оперативного совещания.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на понедельник, 5 июня, в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. Как он сообщил, предварительной причиной данного возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Позже глава региона также сообщил, что один из мирных жителей пострадал во время ночного обстрела со стороны ВСУ.

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