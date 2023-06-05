РИА Новости: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источники в “Южной” группировке ВС России сообщили, что украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения с контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики.

“Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей, в том числе”, — рассказал источник агентству РИА Новости.

Напомним, жительница Артемовска мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко недавно рассказывала, как украинские войска насильно вывозили детей из города. По ее словам, дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели.

Недавно командир подразделения батальона “Крым” рассказывал, что украинские войска расстреливают мирных жителей в Запорожской области при попытке покинуть зону проведения специальной военной операции.

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