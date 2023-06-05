NBC: Британия не отправляет Украине оружие без одобрения США

Британия не отправляет Украине оружие без одобрения США Фото: EAST NEWS

Власти Великобритании не отправляют Украине вооружение без одобрения Соединенных Штатов, рассказали британские чиновники, знакомые с вопросом.

Как передает телеканал NBC News, вся военная помощь Киеву тесно координируется с Вашингтоном. Чиновники заявили, что Великобритания «не будет поставлять оружие без одобрения США».

В свою очередь посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс сообщила, что администрация президента США Джо Байдена осталась «очень довольна» недавним решением Лондона предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Напомним, ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для ударов по территории России.

В Кремле, комментируя поставку Киеву британских ракет, заявляли, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.