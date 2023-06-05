В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за 810 литрами напитка "Мистер Сидр"

В Самарской области полицейские остановили фуру с сомнительной алкогольной продукцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники МВД в Самаре остановили фуру, которая направлялась на склад за партией алкогольного напитка "Мистер Сидр", ставшего причиной массового отравления с многочисленными летальными исходами в Ульяновской области.

Фура была остановлена в Самаре на 23-м километре Московского шоссе. У водителя грузового автомобиля была обнаружена накладная на 18 тысяч литров алкогольной продукции "Мистер Сидр", а также коробки с пластиковыми кегами этой же маркировки общим объемом 810 литров. Об сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские вместе со следственными органами проводят изъятие сомнительного спиртного.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам изъять продукцию партии "Мистер Сидр" по всей России. Этот напиток стал причиной массового отравления, которое было зафиксировано в Димитровграде. Известно о 16 случаях летального исхода, всего пострадали 35 граждан.