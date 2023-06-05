Американский репортер обнаружил у места подрыва «Северных потоков» дайверский ботинок Фото: REUTERS

Репортер портала Grayzone обнаружил рядом с местом подрыва газопроводов «Северного потока» ботинок, который используется дайверами Военно-морских сил США и Украины.

По словам журналиста, 24 мая он отправился к месту теракта и запустил в море подводный дрон, оснащенный видеокамерой. В течение нескольких минут репортер просматривал видео, на котором были видны повреждения газопровода, после чего увидел «черно-оранжевый дайверский ботинок», который очень похож на модель ботинок, используемых ВМС США, Украины и коммерческими дайверами.

Отмечается, что такие же ботинки, возможно, есть в свободной продаже. Как уточнил репортер, найденный им предмет дайверского снаряжения был обнаружен примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе «Северный поток – 2» в особой экономической зоне Швеции.

Напомним, ранее в Германии назвали вещество, которое использовалось для подрыва трубопроводов. Им оказался октоген, его доставили к газопроводам на арендованной яхте «Андромеда».

Между тем американский журналист Сеймур Херш, расследовавший диверсии «Северных потоках» назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву трубопроводов.