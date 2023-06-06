Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Старицы на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский во вторник, 6 июня, проинформировал о срыве трех попыток ротации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старица на Купянском направлении.

«Огнем из гаубиц «Мста-С» в районе населенного пункта Старица уничтожены две САУ противника, а также сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях», - заявил Зыбинский.

Кроме того, по его словам, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии уничтожена диверсионно-разведывательная группа. Помимо этого, силами противовоздушной обороны сбиты два беспилотника «Валькирия».

Зыбинский также сообщил об уничтожении взвода ВСУ на автомобилях в районе Петропавловки, сделано это было артиллерией с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь». Кроме того, поражена гаубица Д-20 в районе населенного пункта Бугроватки.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия активизировалась на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Марочко также рассказывал, что украинские военные используют местных жителей для разведки в населенных пунктах, граничащих с Белгородской областью, на Купянском направлении. По его словам, в населенных пунктах Харьковской области отмечается увеличение военного присутствия ВСУ.

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