Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму из-за частичного разрушения Каховской ГЭС нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с частичным разрушением Каховской ГЭС. По его словам, из-за произошедшего угрозы подтопления на полуострове нет, но есть риск, что будет мелеть Северо-Крымский канал.

«По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас запасы воды в канале оцениваются на уровне около 40 миллионов кубометров.

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», - добавил глава Крыма, подчеркнув, что питьевой воды точно хватит.

По его словам, в настоящее время ведутся работы для того, чтобы минимизировать потери воды в канале. Позже будет ясно, есть ли какие-то риски в связи с ситуацией, уточнил Аксенов.

Напомним, ранее стало известно, что плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за повреждений. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что это стало результатом ночных обстрелов со стороны Украины.

Позже Леонтьев заявил, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несут власти Украины. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город, зафиксировано много прилетов по береговой линии.

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