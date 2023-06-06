Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что ВСУ продолжают обстреливать город Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины продолжают вести огонь по Новой Каховке, зафиксировано много прилетов по береговой линии. Об этом во вторник, 6 июня, проинформировал глава города Владимир Леонтьев.

«Обстрелы города продолжаются. Сейчас по береговой линии достаточно много прилетов», - заявил Леонтьев.

Как ранее писал сайт KP.RU, 6 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области в связи с повреждениями, полученными после ночных обстрелов.

В то же время он подчеркнул, что сама дамба водохранилища не была разрушена, однако идет затопление территорий. В частности, порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые расположены ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления.

Позже Леонтьев заявил, что украинские власти несут ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В свою очередь, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции никак не отразится на работе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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