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НовостиПолитика6 июня 2023 7:11

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что ВСУ продолжают обстреливать город

Много прилетов зафиксировано по береговой линии, уточнил глава города
Екатерина КОСОБОКОВА
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что ВСУ продолжают обстреливать город

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что ВСУ продолжают обстреливать город

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины продолжают вести огонь по Новой Каховке, зафиксировано много прилетов по береговой линии. Об этом во вторник, 6 июня, проинформировал глава города Владимир Леонтьев.

«Обстрелы города продолжаются. Сейчас по береговой линии достаточно много прилетов», - заявил Леонтьев.

Как ранее писал сайт KP.RU, 6 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области в связи с повреждениями, полученными после ночных обстрелов.

В то же время он подчеркнул, что сама дамба водохранилища не была разрушена, однако идет затопление территорий. В частности, порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые расположены ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления.

Позже Леонтьев заявил, что украинские власти несут ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В свою очередь, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции никак не отразится на работе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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