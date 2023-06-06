Сальдо заявил, что ситуация на Каховской ГЭС не помешает российским войскам защищать левобережье Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что частичные разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области в ходе ночных обстрелов привели к стоку по Днепру большого, но не критичного количества воды, что, по его словам, не помешает российским военным защитить левобережье.

«Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура», - заявил врио губернатора, добавив, что «это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области».

По его словам, своей атакой на гидроэлектростанцию украинские войска намеревались «отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении».

Как писал сайт KP.RU, Сальдо также заявил, что крупная эвакуация после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется, отметив, что большинство жителей останутся на своих местах, даже несмотря на то, что транспорт для их эвакуации уже был подготовлен.