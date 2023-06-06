Власти ЮАР заявили, что лидеры африканских стран договорились о шагах по урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры ряда африканских стран договорились, что будут взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу мира на Украине. Об этом проинформировала канцелярия главы Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы.

По информации канцелярии, Рамафоса провел встречи с президентами Коморских Островов, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии.

«Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе», - цитирует заявление канцелярии РИА Новости.

Уточняется, что главы африканских государства подтвердили, что готовы посетить Россию и Украину в середине июня.

Напомним, ранее Рамафоса в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном заявил о прошедших ранее переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам президента ЮАР, ряд африканских лидеров считают, что им нужно представить инициативу, которая смогла бы помочь в разрешении украинского конфликта. По его словам, президенты Путин и Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию ситуации.

Позже стало известно о визите советника президента ЮАР Беджани Чауки в Москву. Сообщалось, что цель его поездки – продвижение африканской мирной инициативы по ситуации на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. Однако, по его словам, в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с Россией какие-либо контакты, а также в условиях, когда «западники не склонны разрешать Киеву в этом вопросе какую-либо гибкость», говорить о том, что есть какие-то перспективы в этом вопросе на данный момент не приходится.