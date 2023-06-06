Власти Херсонской области обвинили Киев в разрушениях Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрушение конструкций плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) произошло по вине Вооруженных силы Украины и киевских властей. Такое заявление сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

«Разрушение Каховской ГЭС произошло по вине ВСУ и киевских властей. Гидроэлектростанция неоднократно обстреливалась на протяжении всего прошлого года», - цитирует Малькевича ТАСС.

Советник также напомнил о том, что есть большое количество фотографий и видео обстрелов гидроэлектростанции, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

«При этом официальный Киев не забывал обвинять РФ в вероятной катастрофе, якобы мы сами обстреливаем свою же территорию. Свои фейки Украина сопровождала фотографиями проведения плановых сбросов воды», — подчеркнул Малькевич.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области стало известно во вторник, 6 июня. Ранее началась эвакуация жителей домов, которые расположены на берегу Днепра в Новой Каховке. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские власти несут ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Случившееся он назвал катастрофой.