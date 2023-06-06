Песков заявил, что ответственность за подрыв на Каховской ГЭС несут власти Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответственность за разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области несут власти Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва решительно отвергает обвинения в подрыве станции. «Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что украинские войска атакой на гидроэлектростанцию хотели «отвлечь внимание от своих ужасных неудач».

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил ранее о частичном разрушении плотины Каховской после произошедших в ночь на вторник, 6 июня обстрелов, уточнив, что сама дамба водохранилища разрушена не была, однако началось затопление близлежащих территорий.