В Кремле назвали причины атак на Каховскую ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков связал атаки Киева на плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются своих целей в попытках контрнаступления.

«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», - заявил он, подчеркнув, что «наступательные действия захлебываются».

По словам представителя Кремля, одна из целей подрыва украинских войск была связана с тем, чтобы лишить Крым воды.

«Однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал», - отметил он.

Напомним, частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло после обстрелов в ночь на вторник, 6 июня. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, отметив, что сама дамба водохранилища разрушена не была, но началось затопление близлежащих территорий.

При этом, как писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов, заявил, что из-за произошедшего угрозы подтопления на полуострове нет, однако указал на риск обмеления Северо-Крымского канала.