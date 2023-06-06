Директор Росфинмониторинга Чиханчин принял участие в форуме стран ЕАГ

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе форума Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе форума Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Форум проходил в Алматы и в нем приняли участие представители Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, России и других стран.

Представители финансовых разведок стран обсудили вопросы противодействия террористическим и экстремистским угрозам, защиту молодежи от негативного влияния, а также методы борьбы с отмыванием денег.

По итогам форумы была принята декларация, в которой отмечена необходимость гармонизации подхода стран – участниц ЕАГ к законодательному регулированию борьбы в данных сферах.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным аналогом группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Ранее ФАТФ заявила о приостановке членства России в организации, при этом призвала РФ продолжать выполнять финансовые обязательства и внедрять стандарты межправительственной организации.

Решение ФАТФ в Росфинмониторинге назвали политизированным и безосновательным, но отметили, что “антиотмывочная” система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством, а финансовые институты страны не пострадают от выхода Российской Федерации из организации.