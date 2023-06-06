Песков сообщил, что в приграничных с Украиной регионах принимаются меры по наведению порядка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 июня, сообщил, что в приграничных с Украиной регионах соответствующими службами и военными предпринимаются меры для наведения порядка.

«Там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области.

Приграничные районы в последнее время находятся под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в понедельник, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела Грайворонского округа пострадал 14-летний подросток. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию.

Ранее военкор KP.RU Григорий Кубатьян посетил Шебекино, обстреливаемый украинскими военными. В настоящее время город закрыт, обесточен и практически обезлюдел, так как жителей эвакуировали. В Шебекино сожжено и разрушено уже больше полусотни многоквартирных домов, не считая частного сектора.