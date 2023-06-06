Власти Херсонской области готовят эвакуацию трех округов после подрыва на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Власти Херсонской области начали готовить плановую эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после частичного разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона во вторник, 6 июня.

«Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питание на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», - сказано в публикации.

Напомним, о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов со стороны Украины заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что сама дамба водохранилища разрушена не была, однако уточнил, что в связи с произошедшим началось затопление близлежащих территорий. Позже он сообщил о затоплении пяти населенных пунктов.