Украинские мужчины придумали новый способ избежать попадания в ряды ВСУ Фото: REUTERS

Мужчины на Украине подделывают свидетельства о смерти жен, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну. Об этом рассказали в польском издании Interia, ссылаясь на источники.

— Далеко не все мужчины на Украине хотят вступать в ряды ВСУ. Те, кто опасается призыва в армию, решаются на членовредительство, другие подделывают документы, чтобы легально пересечь границу. Для этого они «убивают» своих супругов, — говорится в статье.

В издании поясняют что украинцы используют поддельные свидетельства о смерти жен, поскольку пересекать границу может только родитель-одиночка.

Ранее KP.RU рассказывал об отчаянной мобилизации на Украине, которой Киев пытается заменить десятки тысяч погибших бойцов ВСУ. В стране начали забирать всех мужчин призывного возраста и в любом месте. Помимо этого, военкомы предлагают призывать в ряды ВСУ и женщин-полиглотов, но пока только по их собственному желанию.

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