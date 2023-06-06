Песков заявил, что ему неизвестно о планах введения военного положения в приграничных регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 июня, прокомментировал возможность введения военного положения в регионах России, которые граничат с Украиной. Он сообщил, что ему неизвестно об этом.

«Мне неизвестно об этом», - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что в регионах на границе с Украиной работают соответствующие службы и военные, там принимаются меры для наведения порядка.

Приграничные районы постоянно находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в целях безопасности были эвакуированы жители города Шебекино, их отправили на проживание в другие районы Белгородской области и регионы России.

Как писал сайт KP.RU, в Белгородской области в целях безопасности в приграничных районах региона власти ввели временное ограничение движения транспорта на автодорогах. Указывалось, что проехать нельзя по нескольким маршрутам, проходящим через населенные пункты Шебекино, Волоконовка, Короча, Неклюдово, Алексеевка, Маслова Пристань, Батрацкая Дача. Там же нельзя останавливаться и парковаться.

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