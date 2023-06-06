GT: ВСУ зашли в тупик в начале контрнаступления из-за больших потерь Фото: Александр КОЦ

Обозреватели Global Times Ян Шэн и Чжан Чаньюэ заявили, что значительные потери личного состава ставят под угрозу успешность контрнаступления ВСУ, несмотря на военную поддержку западных союзников.

“Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артемовском, а западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией”, — считают эксперты.

Также издание приводит мнение младшего научного сотрудника Института исследований России Чжан Хуна, который считает постоянные атаки малых диверсионных групп ВСУ признаком того, что Украина “зашла в тупик” в текущем конфликте.

Ранее издание The Telegraph также отмечало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Пподполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

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