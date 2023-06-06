Стало известно, в какую сумму обойдется россиянам недельный отдых в Турции

АТОР: неделя отдыха в Турции летом обойдется россиянам в 150-200 тысяч рублей Фото: Иван Макеев

За семь дней отдыха в Турции летом россияне отдают примерно 150-200 тысяч рублей на двоих. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, отпуск с семьей из трех человек требует от путешественников потратить около 218 тысяч рублей, из четырех — 253 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость туров в Турцию примерно сравнялась с ценой поездок в экзотические страны Азии и Карибского побережья. Так, по данным АТОР, отправиться в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку можно примерно за 150 тысяч рублей.

Несмотря на это, спрос на туры в Турцию остается высоким. Если сравнивать с концом мая этого года, то он увеличился примерно на 60-70%. В первую очередь Мурадян объясняет это тем, что в стране завершились президентские выборы и наступила определенность в связи с этим.

Напомним, в 2019 году турпоток из России в Турцию достиг исторического максимума в семь миллионов туристов. Пандемия сильно ударила по нему, однако в 2021 году в страну приехали 4,6 миллионов россиян, а в прошлом году - 5,2 миллиона жителей РФ.

Ранее также сообщалось, что российскими авиакомпаниями в этом году запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам в Турцию. В свою очередь, турецким перевозчикам согласованы заявки по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет летать 1300 самолетов в неделю, что в полтора раза больше, чем прошлым летом.