Мишустин назвал резкое увеличение спроса на космические услуги мировым трендом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин во вторник, 6 мая, заявил о резком увеличении спроса на космические услуги, добавив, что это является устойчивым мировым трендом.

«Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – это резкое увеличение спроса на космические услуги», - сказал Мишустин на стратегической сессии, посвященной ракетно-космической отрасли.

По словам премьер-министра, подобные технологии проникают во все сферы, такие как интернет, связь, сервисы для бизнеса, для граждан, дистанционное зондирование земли и навигация.

«Они крайне востребованы при реализации очень масштабных современных инфраструктурных инновационных проектов. Это также актуально для России с учетом протяженности ее территории», - добавил глава федерального кабмина.

По словам Мишустина важное значение для развития России имеет решение ряда стратегических задач в ракетно-космической сфере. В частности, речь идет об улучшении собственной инфраструктуры, совершенствовании орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичном продолжении пилотируемых программ, а также создании перспективной линейки ракетных комплексов, увеличение доли инновационной космической техники и услуг.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что российской космической отрасли на 95% удалось преодолеть последствия западных санкций.

Сайт KP.RU также писал о том, что президент РФ Владимир Путин ранее пообещал, что Россия продолжит освоение космоса. По его словам, это помогает развивать не только обороноспособность России, но и всю экономику в целом, а также дает огромный толчок в продвижении науки. Такую важную отрасль страна никогда не остановит, резюмировал российский лидер.