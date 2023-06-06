ВКС России нанесли точный удар по центру принятия решений ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 6 мая ВКС России точным групповым ударом поразили один из центров принятия решения ВСУ.

“Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута”, — сообщило Минобороны в свежей сводке о ходе спецоперации.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка действует отлично в зоне спецоперации и располагает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.

Схожее мнение высказывал бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. По его словам, украинская армия не готова к контрнаступлению, поскольку ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

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