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НовостиПолитика6 июня 2023 15:07

Минобороны: ВКС России нанесли точный удар по центру принятия решений ВСУ

Назначенный объект поражен, цель удара достигнута
Сергей ЧИКОВ
ВКС России нанесли точный удар по центру принятия решений ВСУ

ВКС России нанесли точный удар по центру принятия решений ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 6 мая ВКС России точным групповым ударом поразили один из центров принятия решения ВСУ.

“Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута”, — сообщило Минобороны в свежей сводке о ходе спецоперации.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка действует отлично в зоне спецоперации и располагает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала и раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.

Схожее мнение высказывал бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. По его словам, украинская армия не готова к контрнаступлению, поскольку ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

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