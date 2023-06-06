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НовостиЭкономика6 июня 2023 18:06

Новгородский завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»

Производство стояло без дела больше года
Сергей КУДРИН
Новгородский завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»

Новгородский завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший завод в Новгородской области, производивший мебель для магазинов IKEA, возобновил работу под новым брендом - «Экстраверт». Производство находилось в простое более года, но сейчас на нём уже вновь производят мебельные плиты ДСП и ЛДСП. Об этом сообщило агентство РИА Недвижимость.

«Мы планируем сохранить всю ту продукцию, которую завод изготавливал, - это ЛДСП и мебель, в планах также еще один формат - мебельные комплектующие», - говорит гендиректор и бенефициар «Инвест Плюса» Вадим Осипов.

После запуска производства мебельных комплектующих, на новгородском заводе планируют начать и выпуск самой мебели. Осипов подчеркнул, что в настоящий момент на производстве уже работают более 350 сотрудников, и в скором времени штат нужно будет расширить.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России планируют открыть арабский аналог IKEA. Флагманский магазин Home Box должен появиться в Москве до конца 2023 года.