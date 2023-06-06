Новгородский завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт» Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший завод в Новгородской области, производивший мебель для магазинов IKEA, возобновил работу под новым брендом - «Экстраверт». Производство находилось в простое более года, но сейчас на нём уже вновь производят мебельные плиты ДСП и ЛДСП. Об этом сообщило агентство РИА Недвижимость.

«Мы планируем сохранить всю ту продукцию, которую завод изготавливал, - это ЛДСП и мебель, в планах также еще один формат - мебельные комплектующие», - говорит гендиректор и бенефициар «Инвест Плюса» Вадим Осипов.

После запуска производства мебельных комплектующих, на новгородском заводе планируют начать и выпуск самой мебели. Осипов подчеркнул, что в настоящий момент на производстве уже работают более 350 сотрудников, и в скором времени штат нужно будет расширить.

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