Минздрав: от отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек, 29 умерли

Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек. Фото: ГУ МВД Ульяновской области.

До 90 человек увеличилось количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава во вторник 6 июня.

Таковы данные по состоянию на 20.00, уточнили в ведомстве. Среди пострадавших от опасного алкоголя одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

Пострадавших лечат в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики. По последним данным Минздрава, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

«30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.

32 человека, употребивших алкогольный суррогат, умерли от отравления.

Напомним, сначала стало известно о шестерых погибших от поддельного сидра жителях Ульяновской области. За день число пострадавших выросло до 39 человек, скончались 18 человек, смертельный напиток нашли в Самарской и Ульяновской областях, республике Удмуртия. Виновником массового отравления стала фирма «АНДИ» - производитель напитка, именуемого «Мистер Сидр».

Тем временем смертельный сидр ищут по всей России.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал, что массовое отравление россиян алкогольным напитком компании «Мистер сидр» связано с содержанием в нем метилового спирта. Он считается очень сильным и опасным ядом.