Херсонские власти сообщили о резком росте уровня затопления в Голой Пристани

В городе Голая Пристань резко ухудшилась ситуация с затоплением. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Резко ухудшилась ситуация с затоплением в результате инцидента на Каховской ГЭС города Голая Пристань. Об этом написал в социальный сетях глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», - написал чиновник в Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что «вода может подняться до крыш домов и даже выше» и рассказал о ходе эвакуации жителей города, которую приходится вести под обстрелами со стороны ВСУ.

«Убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов. Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Причем бьют не прицельно - просто накрывают залпами «градов» жилые кварталы», - рассказал глава правительства, добавив, что МЧС и ВГА продолжают спасательную операцию.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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Тем временем СК России возбудил уголовное дело по факту теракта на Каховской ГЭС.

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