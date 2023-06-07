Умерла Аструд Жилберту, исполнительница хита Girl From Ipanema

Умерла бразильская певица Аструд Жилберту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла бразильская певица Аструд Жилберту, звезда жанра босса-нова. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на музыканта Пола Риччи, который работал в соавторстве с Жилберту.

Сообщается, что Риччи написал о смерти 83-летней певицы по просьбе ее сына, отметив ее вклад в бразильскую музыку.

«Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией», — сказано в сообщении, которое Пол Риччи опубликовал в социальных сетях.

Напомним, Аструд Жилберту стала известной благодаря песне Girl From Ipanema. Впервые это произведение она спела дуэтом с мужем Жуаном Жилберту в 1963 году, песня была записана в одной из Нью-Йоркских студий, но стала хитом после того, как спустя год Аструд записала сольный вариант композиции.

Girl From Ipanema вошла в топ-5 песен в США и топ-30 в Великобритании. Жилберту также получила «Грэмми» в номинации «Песня года» за лучший женский вокал.

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