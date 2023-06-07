Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине после инцидента с Каховской ГЭС

Байден заявил, что США продолжат помогать Киеву после инцидента с Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Вашингтон продолжит оказание помощи Киеву после инцидента с Каховской АЭС. Об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед встречей с представителями кабинета министров. Стенограмма пресс-подхода опубликована на официальном сайте Белого дома, она доступна здесь.

«Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине», - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Также сообщалось, что Китай выразил обеспокоенность по поводу экологических последствий инцидента с Каховской ГЭС. Пекин призвал к возобновлению мирных переговоров по Украине из-за риска разрушений и катастроф при продолжении конфликта.