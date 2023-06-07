Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2023 1:44

Додик заявил, что протесты против Вучича в Сербии устраивают британские спецслужбы

Милорад Додик указал на сходство уличных беспорядков в Сербии и Республике Сербской
Мария ПАВЛОВА
Протесты против Вучича организуют британские спецслужбы, считает Додик. На фото: президент Сербии Александар Вучич.

Протесты против Вучича организуют британские спецслужбы, считает Додик. На фото: президент Сербии Александар Вучич.

Фото: REUTERS

Британские спецслужбы причастны к организации оппозиционных протестов в Сербии. Такое мнение высказал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Додик указал на сходство в методах и целях протестных акций, проходящих в Сербии и Республике Сербской.

«Протесты ясно указывают на их цель, а это злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы на улице при демонстрациях свергнуть с власти Александра Вучича. Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы - сотрудники британских спецслужб», - написал Додик в Twitter.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый день получает по 200 угроз убийства, но при этом отметил, что это его работа — терпеть постоянные угрозы. Об этом политик заявил в ходе брифинга в ответ на вопрос про похожую на него куклу, которую повесили на массовом протесте оппозиции.

Тем временем кандидаты в президенты США соревнуются в пророссийской риторике.