Додик заявил, что протесты против Вучича в Сербии устраивают британские спецслужбы

Протесты против Вучича организуют британские спецслужбы, считает Додик. На фото: президент Сербии Александар Вучич. Фото: REUTERS

Британские спецслужбы причастны к организации оппозиционных протестов в Сербии. Такое мнение высказал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Додик указал на сходство в методах и целях протестных акций, проходящих в Сербии и Республике Сербской.

«Протесты ясно указывают на их цель, а это злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы на улице при демонстрациях свергнуть с власти Александра Вучича. Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы - сотрудники британских спецслужб», - написал Додик в Twitter.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый день получает по 200 угроз убийства, но при этом отметил, что это его работа — терпеть постоянные угрозы. Об этом политик заявил в ходе брифинга в ответ на вопрос про похожую на него куклу, которую повесили на массовом протесте оппозиции.

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