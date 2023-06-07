Режим ЧС введен в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в среду, 7 июня, заявили экстренные службы.

«В Херсонской области введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация"», - приводит ТАСС заявление экстренных служб, где также сообщили, что подтоплены примерно 2,7 тысячи домов, эвакуированы почти 1,3 тысячи человек.

Ранее режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа.

Напомним, о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, подчеркнув, что сама дамба водохранилища разрушена не была, однако началось затопление близлежащих территорий. Позже власти Херсонской области, где находится гидроэлектростанция, заявили о подготовке эвакуации трех округов.