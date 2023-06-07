Власти Новой Каховки предупредили об угрозе заражения воды из-за затопления кладбища Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Новой Каховке после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) было затоплено кладбище, что теперь создает угрозу для заражения воды в городе. Такое предупреждение в среду, 7 июня, сделал замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев.

«Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что приведет к серьезному, большому заражению воды», - сказал замглавы администрации города в эфире «Радио России», отметив также, что такая ситуация приведет к «очень большим трудностям именно для гражданского населения».

Напомним, сегодня, 7 июня, временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация с прорывом гидроэлектростанции привела к тому, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тысячи человек. Незадолго до этого появилось сообщение о том, что глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что село Корсунка полностью ушло под воду.

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