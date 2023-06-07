Леонтьев: на эвакуировавших людей из Новой Каховки спасателей сбросили взрывчатку Фото: администрация Новой Каховки

На спасателей, которые эвакуировали мирных жителей Новой Каховки с подтопленных территорий, сбросили взрывчатку. Об этом рассказал в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

— Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника - было сброшено самодельное взрывное устройство, — заявил Леонтьев.

Он также добавил, что только благодаря чуду, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, Господь защищает спасателей, которые помогают мирным жителям.

Ранее стало известно, что в Херсонской области введен режим ЧС из-за прорыва Каховской ГЭС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуировано около 1,3 тысячи человек.

Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке без вести пропали семь человек, которых продолжают искать. В результате происшествия никто не погиб.

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