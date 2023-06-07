Абрамченко назвала экоцидом подрыв Киевом Каховской ГЭС

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к затоплению близлежащих территорий Фото: REUTERS

Киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, разрушив Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Такое заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступая в среду в Совете Федерации.

"Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области", - сказала Абрамченко, отметив, что на сегодняшний день свыше 20 тысяч мирных граждан оказались под угрозой роста уровня воды в области.

"Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Погибли животные. Это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН", - заключила Абрамченко.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего Новая Каховка в Херсонской области погрузилась под воду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за ЧС на украинские власти.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как это отразится на специальной военной операции. Ученый Владимир Тетельмин в эфире радио "Комсомольская правда" раскрыл, чем грозит разрушение Каховской ГЭС.

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