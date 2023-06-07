«Ъ»: Армения и Казахстан начали блокировать оплату поставок электроники в Россию

Армения и Казахстан начали блокировать оплату поставок электроники в Россию Фото: Shutterstock

Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату поставок электроники в Россию, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как передает «Коммерсант», «казахские, армянские и гонконгские банки все чаще блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, куда входят процессоры, микросхемы и многое другое». По словам экспертов на рынке электроники, банки боятся санкций со стороны США, которые угрожают сотрудничающим с РФ организациям.

Блокировка оплаты происходит также по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения и серверов, говорится в сообщении. Собеседник издания объяснил, что из-за этого российским импортерам приходится ввозить электронную технику и комплектующие для ее производства под «альтернативными» кодами.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что Ереван опасается санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией. Как отметил политик, в связи с конфликтом на Украине были нарушены логистические цепочки грузоперевозок, и теперь многие товары идут в Россию через третьи страны. По словам Пашиняна, Армения старается быть прозрачной в отношении товаров, попавших под санкции Евросоюза и США.