Hill: США должны пойти на диалог с Россией для скорейшего завершения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Брахма Челлани призвал Вашингтон немедленно начать переговоры с Россией для скорейшего установления мира на Украине.

“Белый дом избегает диалога и дипломатии с Кремлем, тем самым продлевая конфликт на Украине, который не только не продвигает долгосрочные интересы Америки, но и истощает ее ресурсы и выявляет недостатки западных армий”, — отметил Челлани в статье для издания The Hill.

Также он подчеркнул, что “Большая семерка” выдвинула России слишком “максималистские” требования, в том числе о полном выводе войск с территории новых субъектов РФ, при том, что российская армия хорошо укрепилась в новых регионах.

Челлани считает, что Вашингтону выгоден мир на любых условиях, поскольку кризис, вызванный конфликтом на Украине, негативно влияет на весь мир и смещает центр мировой власти с Запада на Восток.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также ранее отмечал, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России. При этом, по его словам, глава государства готов достигать поставленных целей иными средствами, чем спецоперация на Украине, однако страны коллективного Запада не оставляют Кремлю иного выбора.