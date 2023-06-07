Минобороны: ВС России уничтожили два склада горючего 110 мехбригады ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожило два склада горючего 110 мехбригады ВСУ Фото: Александр КОЦ

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении двух складов топлива 110 механизированной бригады ВСУ.

“В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено два командных пункта ВСУ в ЛНР и Запорожской области. Всего за прошедший день российская армия нанесла удары по 93 подразделениям украинской артиллерии и 137 районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 6 мая ВКС России точным групповым ударом поразили один из центров принятия решений ВСУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка действует отлично в зоне спецоперации и располагает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.