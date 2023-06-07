Захарова: возобновление переговоров по Украине зависит от Киева и его кураторов

Захарова: возобновление переговоров России и Украины зависит от готовности Киева и кураторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль никогда не блокировал пути дипломатического решения конфликта на Украине, а прекращение огня зависит исключительно от готовности Запада обсуждать “новые геополитические реалии”.

“Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов - возможно даже, западных кураторов в первую очередь - к серьезному обсуждению новых геополитических реалий”, — отметила Захарова на брифинге 7 июня, добавив, что в Кремле пока не видят такой возможности.

Также она призвала все страны инициировать мирные переговоры по конфликту на Украине и акцентировать свое внимание на украинских властях, поскольку именно киевский режим не хочет прекращать боевые действия.

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы отказаться от проведения спецоперации, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.