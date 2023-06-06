НАТО планирует усилить помощь Украине на июльском саммите в Вильнюсе

Йенс Столтенберг намерен усилить помощь украинскому режиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны-члены Североатлантического альянса планируют активизировать оказание помощи Украине на июльском саммите организации в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, принятые НАТО решения будут "значительными".

"Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО", - сказал норвежец на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе.

Напомним, в конце мая агентство Reuters писало о том, что внутри НАТО царят разногласия по поводу возможного вступления Украины в альянс. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина в ближайшее время не сможет стать участником Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей специальной военной операции (СВО).